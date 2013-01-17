Невиїзним Сергія Власенка зробила колишня дружина

За її словами, Сергій Власенко не виплачує їй аліменти на двох дітей - рідну доньку депутата Поліну і Марію - дитину Окунської від попереднього шлюбу. Саме це стало причиною рішення Державної митної служби України відмовити Сергію Власенку в можливості виїхати за межі країни.

Такому рішенню передували тривалі судові розгляди між колишнім подружжям.

«Я відсудила у Сергія Власенка законну половину будинку і половину автомобіля. І за цю половину машини Власенко винен мені матеріальну компенсацію. З цієї причини я подала заяву до суду про борг, а за законом боржників не випускають за кордон ... Закон написаний для всіх, я тільки добиваюся його виконання. Я змогла домогтися справедливого рішення, сподіваюся, що зможу отримати і борг », - сказала Наталя Окунська.

За її словами, розлучний процес з депутатом, який мав місце в 2008 році, був складним, а його наслідки впливають на життя моделі і її дітей досі. У свій час Окунська добровільно підписала відмову від претензій на майно Сергія Власенка, після чого для неї цілковитою несподіванкою стали ініційовані екс-чоловіком судові розгляди з приводу батьківських прав на дочок «Після того, як я відстояла право виховувати своїх дочок, я вирішила повернути все, від чого підписала відмову. І тут почалося: десятки позовів проти мене (в тому числі два - у кримінальних справах!), постійний контроль депутатськими запитами над моїми доходами, вимога визнати наш шлюб фіктивним, його офіційну відмову від моєї дочки, яка називала його батьком протягом семи років ... », - обурюється Окунська.

Ще більше екс-дружину дивують спроби Сергія Власенка представити свій «невиїзний» статус як політичну репресію проти нього і партії «Батьківщина». «Про які репресії мова? Це кидає тінь на всю партію ... Дивно, коли людина, що бореться за справедливість у Європейському суді, відмовляється віддати багатодітній матері те, що належить їй за законом », - вважає Наталя Окунська.

Нагадаємо, що прес-служба «Батьківщини», коментуючи цю ситуацію, звинуватила чинну владу у намаганні звести нанівець зусилля опозиції і перешкодити прихильникам екс-прем'єра України Юлії Тимошенко довести їхню місію до переможного кінця. Свою точку зору соратники по партії мотивують тим, що заборону на виїзд за кордон Власенко отримав саме тоді, коли повинен був відправитися до Страсбурга для підготовки лінії захисту Тимошенко в Європейському суді з прав людини. Коментуючи цю заяву, Наталя Окунська висловила припущення, що для її колишнього чоловіка така ситуація певною мірою навіть вигідна, оскільки результат банальної людської неохайності можна в очах громадськості видати за переслідування влади.