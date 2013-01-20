У Каїрі зіткнення поліції і протестувальників: 4 загиблих, 12 поранених

Четверо людей загинули, 12 поранені внаслідок зіткнень протестувальників із поліцією в передмісті Каїра.

Четверо людей загинули, 12 зазнали поранень сьогодні в передмісті Каїра внаслідок зіткнень протестувальників із поліцією. За даними Міністерства охорони здоров`я, серед жертв - двоє офіцерів поліції та військовослужбовець, повідомляє ІТАР-ТАСС. Заворушення біля поліцейської дільниці в Шобре-ель-Хайме сталися на світанку, коли там зібралися родичі й друзі єгиптянина, застреленого поліцією. Побоюючись заворушень, там заздалегідь було посилено заходи безпеки - силовики намагалися запобігти погромам, проте зіткнень уникнути не вдалося. Натовп людей здійснив спробу штурму дільниці. Наразі район повністю оточено правоохоронцями, яким вдалося розігнати протестувальників.

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