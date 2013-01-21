Власенко: Якби Тимошенко можна було розстріляти, її б розстріляли

Захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко розповів про ескалацію напруги навколо екс-прем'єра.

«Зараз ми бачимо ескалацію ситуації навколо Юлії Тимошенко. Пред'явлення обвинувачення за статтею, що передбачає довічне покарання, говорить про те, що влада перейшла всі межі і готова знищувати фізично. Якби Тимошенко можна було розстріляти, її б розстріляли. Мова не про те, що Генпрокуратура провела якісь дії. Йде синхронізована боротьба з опозицією - влада хоче "зачистити" політичне поле до президентських виборів 2015 року. Їм не потрібна жива Тимошенко. Сьогодні у мене є тверде переконання: завдання Януковича - фізичне усунення Тимошенко », - сказав Власенко в інтерв'ю виданню «Комерсант-Україна».

Власенко висловив упевненість в тому, що процедура передачі документів про підозру в організації вбивства народного депутата Євгена Щербаня була порушена.

«Існує певний порядок вручення подібних документів. Відразу після передачі приписи необхідно ознайомити особу з тими правами, які вона має в зв'язку зі зміненим статусом. Цього зроблено не було! Колпащиков не уповноважений на такі дії. Я б звернув увагу і на інший момент. Коли вступав в силу новий Кримінальний процесуальний кодекс, нам говорили, що однією з його переваг є рівність і змагальність сторін та що нібито захисники та адвокати отримують рівні права зі слідством, що вони зможуть вести власне розслідування. У п'ятницю пан Пшонка заявив, що слідство у справі закінчене. Де рівність сторін? Де можливість захисту збирати свої докази і представляти їх в ході розслідування?», - запитує адвокат.

Захист Тимошенко має намір домагатися справедливості в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).

«Якщо ЄСПЛ встановить політичні мотиви переслідування Юлії Тимошенко в Україні, це зруйнує всі легенди Януковича про те, що її засудив незалежний український суд. Наша скарга до Європейського суду сформульована таким чином, що ми говоримо не про одну газову справу, а про всі справи стосовно Юлії Тимошенко. Ми переконані в тому, що немає окремої справи Щербаня, чи газової справи, або справи про держгарантії боргів ЄЕСУ. Всі вони - елементи одного великого плану з усунення політичного опонента », - вважає Власенко.