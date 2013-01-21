На Банковій сталася сутичка молодих опозиціонерів з любителями обіймів
Біля АП сталася сутичка між представниками опозиції та ініціаторами встановлення свята Дня обіймів.
Біля Адміністрації Президента сталася невелика сутичка між представниками опозиційних молодіжних організацій, які вимагають звільнення політв’язнів, та активістами організації “Молодь. Україна, Влада”, що виступає за встановлення в Україні свята Дня обіймів.
Як передає кореспондент УНІАН, ще до початку акції опозиції з обох боків вулиці Банкової представники організації “Молодь. Україна. Влада” проводили акцію з вимогою до Президента України Віктора Януковича видати указ про встановлення в Україні свята Дня обіймів і зробити цей день вихідним.
В цій акції беруть участь кілька десятків молодих людей.
Після того, як розпочалась акція опозиційних молодіжних організацій, акція на підтримку легалізації Дня обіймів продовжилась. Учасники обох мітингів знаходяться поруч.
В якийсь момент учасники акції на підтримку екс-прем’єра Юлії Тимошенко почали кричати про провокацію з боку представників іншого мітингу, почалась невеличка сутичка, але вона швидко закінчилась.
Наразі обидва мітинги продовжуються.
***У всьому світі 21 січня відзначається одне з найбільш незвичайних свят - Міжнародний день обіймів. Він був заснований у США в 1986 році під назвою Національного дня обіймів, а потім стрімко розповсюдився по всьому світу. Згідно з традицією свята, дружньо обійняти в цей день можна навіть незнайому людину.