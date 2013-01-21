На Банковій сталася сутичка молодих опозиціонерів з любителями обіймів

Біля Адміністрації Президента сталася невелика сутичка між представниками опозиційних молодіжних організацій, які вимагають звільнення політв’язнів, та активістами організації “Молодь. Україна, Влада”, що виступає за встановлення в Україні свята Дня обіймів.

Як передає кореспондент УНІАН, ще до початку акції опозиції з обох боків вулиці Банкової представники організації “Молодь. Україна. Влада” проводили акцію з вимогою до Президента України Віктора Януковича видати указ про встановлення в Україні свята Дня обіймів і зробити цей день вихідним.

В цій акції беруть участь кілька десятків молодих людей.

Після того, як розпочалась акція опозиційних молодіжних організацій, акція на підтримку легалізації Дня обіймів продовжилась. Учасники обох мітингів знаходяться поруч.

В якийсь момент учасники акції на підтримку екс-прем’єра Юлії Тимошенко почали кричати про провокацію з боку представників іншого мітингу, почалась невеличка сутичка, але вона швидко закінчилась.

Наразі обидва мітинги продовжуються.

***У всьому світі 21 січня відзначається одне з найбільш незвичайних свят - Міжнародний день обіймів. Він був заснований у США в 1986 році під назвою Національного дня обіймів, а потім стрімко розповсюдився по всьому світу. Згідно з традицією свята, дружньо обійняти в цей день можна навіть незнайому людину.