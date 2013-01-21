Троє людей прикували себе до паркану на підходах на Банкової (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, це зробили голова Молодого народного руху, депутат Київської міської ради Іван Крулько, представник Молодого народного руху Сергій Митрофацький та виконуючий обов’язки голови “Батьківщини молодої” Олег Куявський.

Представники молодіжних організацій вимагають від В.Януковича негайно припинити тортури над Ю.Тимошенко, демонтувати камери спостереження, забезпечити їй необхідну медичну допомогу та в повному обсязі виконати вимоги екс-прем’єра.

Вони заявили про намір проводити свою акцію безстроково до виконання усіх висунутих вимог.

Як повідомляв УНІАН, У Києві на розі вулиць Лютеранської і Банкової, неподалік від Адміністрації Президента України, проходить мітинг опозиційних молодіжних організацій, які вимагають звільнити екс-прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка.