У Партії Регіонів відповіли на заяву доньки Тимошенко

Таку думку висловила народний депутат, член парламентської фракції ПР Олена Бондаренко у відповідь на заклик Євгенії Тимошенко до Верховної Ради з приводу своєї матері, повідомляє прес-служба ПР.

«Женю! Ваша мама оплачувала рахунки тим, хто здійснював замовні вбивства людей, у яких теж були діти! Тому вона повинна понести справедливе покарання, а не ховатися за статусом опозиційного політика. Як би боляче Вам не було це чути», - зазначила політик.

Народний депутат нагадала, що Тимошенко разом із Лазаренком роками грабували Україну захмарними цінами на газ. «Але цього їм було замало. Вони змітали всіх, хто ставав у них на шляху, не зупиняючись ні перед чим, навіть перед замовним убивством. За це треба відповідати!» - наголосила Олена Бондаренко.

За її словами, Ю. Тимошенко отримала 7 років в'язниці, але знаходиться у віп-палаті відомчої лікарні в умовах, яким позаздрить будь-який в’язень. За її станом стежать і українські, і німецькі лікарі, але екс-прем'єр продовжує симулювати хворобу, вимагаючи для себе все нових привілеїв, а її оточення не перестає маніпулювати інформацією про стан здоров'я віп-ув'язненої.

«Я не знаю, з якої причини найкращі німецькі лікарі не можуть поставити на ноги «хвору Тимошенко» вже більше року. Мабуть, розмір їх гонорару перевищує вартість репутації клініки «Шаріте», - підкреслила депутат.

Вона зазначила, що, замість того, щоб відповідати по суті звинувачень, Ю. Тимошенко знову обрала доволі сумнівний шлях захисту. «Їй легше назвати свої гріхи «політичним переслідуванням», ніж відповідати за них. Швидше за все, ця істерика буде тривати й далі, бо духу не вистачає сказати людям правду», - підкреслила Олена Бондаренко.