Яценюк: Справи проти Власенка - це друга хвиля політичних репресій

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

“Це друга хвиля політичних репресій і це намагання закрити рот будь-кому, хто виступає проти цього режиму”, - сказав А.Яценюк.

Він наголосив, що кримінальні справи проти С.Власенка так само надумані, як і кримінальні справи проти Ю.Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 січня, С.Власенко заявив, що проти нього вже порушені кримінальні справі.

За його словами, мова йде про кримінальні справи по трьох епізодах. Зокрема, перший епізод стосується невиконання рішення у цивільній справі від 21 лютого 2012 року. Так, йдеться про сплату коштів при розподілі спільного майна подружжя.

В той же час С.Власенко продемонстрував журналістам оригінали квитанцій від 26 грудня 2012 року про сплату цього боргу і про сплату десяти відсотків виконавчого збору.

Другий епізод, за словами С.Власенка, стосується нібито угону ним автомобіля “Субару”. С.Власенко заявив, що 8 січня цього року йому передзвонили троє співробітників Печерського райвідділу столичної міліції і повідомили, що планують порушити проти нього кримінальну справу за фактом викрадення авто. В той же час С.Власенко продемонстрував журналістам технічний паспорт на це авто, згідно з яким він є власником цього автомобіля.

Третій епізод, додав він, стосується так званого ”розбою”. Він пояснив, що два року тому до нього в квартиру приходила його колишня дружина разом із співробітником соціальної служби. С.Власенко стверджує, що його колишня дружина Наталія Окунська “грюкала в двері” і вимагала її впустити. За його словами, після того, як він відчинив двері, вона почала знімати його на телефон.

С.Власенко наголосив, що змушений був відібрати телефон, стерти з нього це відео, а сам телефон повернув Н.Окунській.

При цьому, за його словами, це і називається “розбоєм”.

“Два роки тому ніхто не вважав це розбоєм, а два тижні тому раптово дали наказ витребувати цю справу, і дав наказ Кузьмін особисто”, - сказав С.Власенко.