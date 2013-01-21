ГПУ розраховує допитати Тимошенко вже у четвер

Генеральна прокуратура України сподівається у четвер, 24 січня, розпочати слідчі дії з екс-прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко у справі про організацію вбивства колишнього народного депутата Євгена Щербаня у разі, якщо вона визначиться з вибором адвоката і погодиться давати показання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив начальник Головного управління з розслідування особливо важливих справ ГПУ Андрій Курись.

«Право давати показання - це право підозрюваного. Якщо Юлія Володимирівна скаже, що вона хоче давати показання, то вона їх даватиме... Юлія Володимирівна сказала, що для вибору адвоката у цій справі їй необхідно 72 години, і ми плануємо, якщо вона визначиться, у четвер розпочати слідчі дії, якщо вона буде згодна давати показання», - сказав А.Курись.

Він при цьому підтвердив інформацію, яку дав днями журналістам генпрокурор Віктор Пшонка, про те, що у справі про вбивство Є.Щербаня зібрано достатньо доказів. А також підкреслив, що сторона звинувачення зацікавлена у тому, щоб процес у даній справі проходив у суворій відповідності з нормами нового Кримінального процесуального кодексу.

За його словами, всі докази, які будуть надані як з боку звинувачення, так і з боку захисту, має досліджувати тільки суд і винести відповідний вердикт.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор України Віктор Пшонка 18 січня заявив, що Генеральна прокуратура України завершила розслідування кримінальної справи про вбивство у 1996 році Є.Щербаня, підозрюваними в організації цього злочину є екс-прем'єр-міністри України Юлія Тимошенко і Павло Лазаренко.

“Я хочу сказати, що завершено розслідування кримінальної справи про вбивство народного депутата Щербаня. Ті, хто скоїв цей злочин, відбувають довічне покарання, але є і були замовники цього тяжкого злочину. Слідство Генеральної прокуратури України у рамках нового Кримінального процесуального кодексу завершило кримінальну справу, де висунуло підозру Тимошенко в організації вбивства. Зібрано матеріали досудового слідства, які свідчать про те, що Тимошенко дійсно замовила це вбивство разом з Лазаренком”, - заявив В.Пшонка.

В.Пшонка також повідомив, що висунута екс-прем'єр-міністру підозра, згідно з Кримінальним кодексом, передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення.