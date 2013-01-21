Справу про вимагання грошей у Януковича-молодшого почнуть спочатку

Про це кореспонденту УНІАН повідомила Тетяна Іванова, адвокат К.Лаврова.

«Сьогодні був розгляд справи Лаврова в Апеляційному суді Донецької області. Розглядала колегія з трійки суддів. Оголосили тільки результативну частину - вирок першої інстанції скасувати, справу відправили до суду першої інстанції на новий розгляд, новий судовий розгляд», - сказала адвокат.

При цьому вона додала, що її підзахисному запобіжний захід - утримання під вартою - поки не змінювали. Т.Іванова також повідомила, що «тепер у суді першої інстанції, як тільки надійде справа, одразу заявлятимемо клопотання про зміну запобіжного заходу у зв'язку з тим, що скасовано вирок».

Адвокат відзначила, що поки не ознайомлена з мотивуванням сьогоднішнього рішення суду, однак вважає скасування вироку «проміжною перемогою». Вона нагадала, що апеляцію на рішення Ворошиловського суду про позбавлення К.Лаврова свободи на 5 років «ми подавали дуже давно, ще влітку, проте кілька разів справа поверталася з апеляції до суду першої інстанції для виконання вимог Кримінально-процесуального кодексу».

«Розгляд нашої апеляції розпочався тільки нинішньої зими. Апеляційний суд практично як виняток розглядав справу по суті, було кілька засідань і сьогодні судді дійшли висновку, що вирок незаконний», - підсумувала Т.Іванова.

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Як повідомляв УНІАН, 8 червня 2011 року жителі будинку № 48-А по вул. Університетській в Донецьку намагалися перешкодити встановленню металевої огорожі навколо майбутнього будівельного майданчика, межа якої підходила майже до під'їздів їх будинку, відгороджуючи дитячий майданчик. За інформацією мешканців, майданчик готувався під спорудження висотного будинку, згідно з проектом будівельної корпорації «Менеджмент ассетскомпані» («МАКО»), президентом якої є син Президента України, бізнесмен О.Янукович. Протестувальники отримали тілесні ушкодження від невідомих молодиків.

17 червня біля будівлі Донецької міської ради жителі провели акцію протесту, вимагаючи зупинити будівництво, розгорнуте у їх дворі до узгодження з ними проекту.

У будівельній корпорації «МАКО» офіційно заявили, що працюють тільки в рамках чинного законодавства України.

20 червня донецька міліція після звернення корпорації «МАКО» порушила кримінальну справу стосовно одного з активістів - Костянтина Лаврова, який виступав проти будівництва, розгорнутого корпорацією «МАКО». Активіста звинуватили у здирництві у представників «МАКО» 7 тис. доларів США за припинення його діяльності з провокування людей на акції протесту, затримали і утримували в ІТУ.

29 червня Ворошиловський районний суд Донецька, пославшись на тяжкість статті і погані характеристики з ЖЕКу, обрав для К.Лаврова запобіжний захід - утримання під вартою.

Водночас члени ініціативної групи мешканців будинку №48-А вважають, що К.Лаврова затримано міліцією «за сфабрикованою справою».

Будівництво корпорацією не припинялося і на даний час триває.

16 липня 2012 року Ворошиловський районний суд м. Донецька засудив активіста К.Лаврова, обвинуваченого у здирництві, до 5 років позбавлення волі.