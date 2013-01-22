Американські війська підключилися до французької операції в Малі
Американські військово-транспортні літаки приступили до перекидання французьких військ в столицю Малі Бамако, повідомляє Reuters.
При цьому Бенсо відмовився уточнити, наскільки активно США допомагають своїм союзникам по НАТО: він не став розкривати точне число рейсів в Бамако.
Раніше повідомлялося, що французам в перекиданні військ допомагає низка інших країн НАТО, зокрема, Великобританія, Канада, Бельгія і Данія. Раніше телеканал «Аль-Джазіра» повідомляв, що транспортну допомогу Парижу пропонувала і Росія.
Бенсон, коментуючи участь США у французькій операції в Малі, додав, що крім логістичної підтримки Париж отримує з Вашингтона багато розвідувальної інформації по обстановці в регіоні. При цьому він не став говорити, чи беруть в зборі інформації американські розвідувальні безпілотники.
Франція вже більше тижня бере участь у малійській громадянській війні на боці уряду цієї країни. Крім Парижа до наземної операції обіцяли приєднатися уряди деяких африканських країн.
За інформацією Reuters, 22 січня з Чаду в бік Нігера висунулася колона бронетехніки. Як очікується, Чадський контингент перетне Нігер, після чого зайде в Малі зі сходу, відкривши новий фронт (зараз наступ на позиції повстанців-туарегів йде з півдня).
Згідно з останніми даними, війська інтервентів за підтримки урядової армії зуміли відбити у противника ряд населених пунктів в центральній частині Малі, що дозволило їм вийти з савани до пустелі - місця традиційного розселення туарегів.