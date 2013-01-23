Швець: Тимошенко буде складно довести свою невинність у справі Щербаня





Юлії Тимошенко буде дуже складно довести свою невинуватість у справі про вбивство народного депутата Євгенія Щербаня, оскільки екс-прем'єра позбавили права брати участь у досудовому слідстві.

Про це в коментарі виданню "Комсомольская правда в Украине" повідомив народний депутат, колишній захисник лідера опозиції Віктор Швець.

«Юлія Тимошенко не має жодного відношення до вбивства Щербаня. Але довести це буде дуже складно. Адже генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що розслідування цієї кримінальної справи завершено. Тобто, у слідчих є вся доказова база, щоб передавати справу до суду», - сказав В.Швець.

Політик пояснив, що докази невинності Ю.Тимошенко, які пред'являть слідчим захисники екс-прем'єра, можуть просто не врахувати.

«Ю.Тимошенко свідомо позбавили права брати участь у досудовому слідстві. Повістку про підозру у вбивстві їй вручили, коли справу вже "розслідували". І якщо зараз Ю.Тимошенко або захисники звернуться в Генпрокуратуру з проханням про залучення до матеріалів справи якихось нових документів або попросять про допит, їм можуть відмовити. Слідчі просто скажуть, що ніяких додаткових доказів не потрібно: всі необхідні експертизи проведено, покази свідків зібрано», - пояснив В.Швець.

Водночас народний депутат не береться прогнозувати, скільки буде потрібно Ю.Тимошенко часу для ознайомлення з матеріалами справи.

Як повідомляв УНІАН, В.Пшонка 18 січня заявив, що Генеральна прокуратура України закінчила розслідування кримінальної справи щодо вбивства у 1996 році Є.Щербаня, підозрюваними в організації цього злочину є екс-прем'єр-міністри України Юлія Тимошенко і Павло Лазаренко.

“Я хочу сказати, що завершено розслідування кримінальної справи щодо вбивства народного депутата Щербаня. Ті, хто скоїв цей злочин, відбувають довічне покарання, але є і були замовники цього тяжкого злочину. Слідство Генеральної прокуратури України у рамках нового Кримінального процесуального кодексу закінчило кримінальну справу, де висунуло підозру Тимошенко в організації вбивства. Зібрано матеріали досудового слідства, які свідчать про те, що Тимошенко дійсно замовила це вбивство разом з Лазаренком”, - заявив В.Пшонка.

Ю.Тимошенко, яка перебуває у харківській лікарні «Укрзалізниці», вручили підозру у скоєнні цього злочину.

В.Пшонка також повідомив, що висунута екс-прем'єр-міністрові підозра, відповідно до Кримінального кодексу, передбачає покарання до довічного ув’язнення.