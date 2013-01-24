Бандеру в шкільних тестах замінили на Щорса

У запиті констатується неприпустимість вилучення імен українських політичних діячів Степана Бандери та Романа Шухевича з переліку осіб, про які треба знати при складанні цьогорічного тесту з історії України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «За Україну!».

«Ця ініціатива спрямована на знищення національної пам’яті українського народу та неодмінно спровокує загострення протистояння в суспільстві», - наголосив В.Кириленко.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня ZIK повідомив, що імена політичних діячів С.Бандери та Р.Шухевича Міністерство освіти та науки, молоді і спорту України вилучило з переліку осіб, про які треба знати, аби скласти цьогорічне незалежне оцінювання з історії України. Їх замінили на Миколу Щорса і Юрія П’ятакова.