З будинку Тернопільської облради зняли червоно-чорний прапор

У такий спосіб виконано рішення Тернопільського окружного адміністративного суду, прийняте за позовом прокуратури області, яким зобов’язано Управління з експлуатації майнового комплексу Тернопільської обласної ради зняти прапор із червоно-чорним полотнищем на адміністративному будинку №8 по вул. Грушевського в Тернополі.

Після того, як в облраді проігнорували рішення суду, виконавчий лист суду було скеровано у відділ примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Тернопільській області.

Державним виконавцем 17 січня було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, яку направили сторонам виконавчого провадження. Управлінню з експлуатації майнового комплексу було надано 7-денний строк із моменту винесення постанови для добровільного виконання рішення суду.

Як поінформував обласну прокуратуру начальник відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Тернопільській області, днями рішення суду управлінням з експлуатації майнового комплексу Тернопільської обласної ради було виконано.

На цю тему: Тернопільська облрада відмовляється зняти червоно-чорний прапор

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2012 року обласна прокуратура звернулася до голови облради Олексія Кайди з вимогою зняти з приміщення облради червоно-чорний прапор, який було вивішено мітингувальниками 5 липня на знак протесту проти ухвалення мовного закону.

О. Кайда після отримання листа з прокуратури заявив, що червоно-чорний прапор став символом національної революції, а тому «допоки в Україні будуть при владі окупанти, доти на адмінбудинку Тернопільської облради поряд із державним синьо-жовтим майорітиме червоно-чорний прапор національної революції».

21 вересня 2012 року Тернопільський окружний адміністративний суд задовольнив позов прокурора області до Тернопільської обласної ради, її голови та Управління з експлуатації майнового комплексу обласної ради про визнання дій протиправними при встановленні на адмінприміщеннях державних установ прапора із полотнищем червоно-чорного кольору, якийТернопільська облрада відмовляється зняти червоно-чорний прапор не відноситься до переліку державних символів України та до символіки територіальних громад Тернопільщини, а також зобов’язав вчинити дії щодо усунення порушень закону.

Після цього облрада подала апеляцію.

Наприкінці грудня 2012 року Апеляційний суд підтвердив неправомірність встановлення червоно-чорного прапора на адміністративному приміщенні Тернопільської облради та облдержадміністрації.