У справі Тимошенко проти Азарова стали відомі нові подробиці

Предметом судового розгляду стали певні висловлювання Азарова під час його інтерв'ю 7 червня 2012 року на телепередачі ARD-Morgenmagazin (телеканал WDR). Під час інтерв'ю прем'єр, показуючи на камеру деякі документи, заявив, що це документ з американського суду і що "там на кожній сторінці Тимошенко звинувачується у корупції".



Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на копію рішення суду.

Позиція адвокатів Тимошенко будувалася на таких тезах: по-перше, зазначені документи виходять не з американських судів, а з прокуратури США (Міністерство юстиції); по-друге, звинуваченою фігурує не Юлія Тимошенко, а Павло Лазаренко, тоді як Тимошенко згадується як співучасниця Лазаренка; по-третє, Тимошенко згадується не на кожній сторінці документа з прокуратури США.

Німецькі адвокати екс-прем'єра намагалися переконати суд у необхідності видати наказ про заборону відповідачеві робити заяви про причетність Тимошенко до злочинів Лазаренка, за які той звинувачувався прокуратурою США і був засуджений американським судом.

Із судових матеріалів випливає, що ні прем'єр Азаров, ні його адвокати не брали участі у судових слуханнях.

Як випливає зі змісту судового рішення, суд визнав, що йдеться про документ саме американської прокуратури, а не американського суду. Також із контексту рішення гамбурзького суду видно, що суд погодився - Ю.Тимошенко згадується не як звинувачена особа, а як одна з кількох співучасників П.Лазаренка. Водночас суд вказав на ту обставину, що хоча ім'я Тимошенко не згадується на кожній сторінці, слово "співучасники" використано майже всюди.

У судовому рішенні зазначається, що позивачеві слід визнати: вона, ймовірно, підозрюється у наданні допомоги Лазаренку. Судді теж вказали на те, що документ із прокуратури США був у розпорядженні у Азарова до інтерв'ю, і йому треба було ретельніше підготувати свої публічні заяви. Водночас судді прийняли сторону відповідача, оскільки "потрібно прийняти навіть перебільшене формулювання відповідача, оскільки неможливо встановити, що для нього відсутні якісь підстави".

Як повідомляв УНІАН, Окружний суд Гамбурга 22 жовтня 2012 року відмовив у задоволенні позову Тимошенко проти Азарова, а також зобов'язав екс-прем’єра виплатити судово-процесуальні витрати у сумі 300 тисяч євро.

Позов Тимошенко був ініційований у зв'язку з інтерв'ю Азарова, яке транслювалося на одному з німецьких телеканалів у прямому ефірі. Він, зокрема, заявив, що в США розслідувалися кримінальні справи про корупцію, в яких Юлія Тимошенко згадувалася як співучасниця Павла Лазаренка. У позовній заяві адвокати Тимошенко просили німецький суд винести ухвалу про заборону Миколі Азарову посилатися на документи судів США і робити заяви про причетність Тимошенко до корупції та до справи Лазаренка як співучасниці.