Кличко: Не бачу сенсу в створенні єдиної опозиційної партії

Опозиційні політичні сили сьогодні координують і об’єднують свої зусилля у відстоюванні інтересів людей і боротьбі з чинною владою. Про це заявив Віталій Кличко, якого цитує пресс-служба партії "УДАР".

“Але при цьому у нас різні програми, різні політичні платформи, різна ідеологія, а відтак і різний виборець. Працювати кількома силами набагато ефективніше. - Зазначив Кличко. - Це довели і минулі вибори, на які ми пішли окремими колонами і набрали за спільним результатом трьох сил більше, ніж це було б у одного політичного об’єднання”, - сказав Віталій Кличко.

За партію “УДАР”, як підкреслює Кличко, на парламентських виборах громадяни голосували як за нову політичну силу - з новими ідеями і новими принципами їх втілення. “Ми, як послідовна партія, виконуватимемо свою програму і будемо втілювати те, що обіцяли людям. Щоб не розчарувати тих, хто нас підтримав”, - зазначив Віталій Кличко.