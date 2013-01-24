Справу студента Індила повернули на новий судовий розгляд

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва.

Деснянський районний суд Києва 29 жовтня 2012 року виніс постанову про повернення кримінальної справи на додаткове розслідування, мотивуючи своє рішення неповнотою досудового слідства.

Прокуратура Києва, не погоджуючись з таким рішенням суду, оскаржила його в апеляційному порядку, оскільки у справі виконані усі необхідні слідчі дії.

Ухвалою Апеляційного суду м. Києва апеляційна скарга прокурора була задоволена.

Апеляційною інстанцією постанова районного суду скасована і кримінальна справа за фактом загибелі І.Індила направлена до Деснянського районного суду на новий судовий розгляд в іншому складі суддів.

Як повідомляв УНІАН, І.Індило помер у Шевченківському райвідділі міліції Києва 18 травня 2010 року - дільничний міліціонер забрав І.Індила з одного із гуртожитків Києва у відділення міліції, а на ранок батьків попросили забрати тіло хлопця з моргу.

Прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками Шевченківського райуправління міліції. Пізніше справа була передана для розслідування в прокуратуру Києва. У прокуратурі заявили, що смерть студента стала наслідком службової недбалості і перевищення повноважень з боку двох працівників правоохоронних органів.

5 січня 2012 року Деснянський райсуд столиці засудив дільничного Сергія Приходька, обвинувачуваного у причетності до загибелі І.Індила, до 5 років позбавлення волі з відтермінуванням відбування покарання на два роки.

Перед цим суд закрив кримінальну справу стосовно ще одного з підсудних - старшого інспектора Шевченківському райуправління міліції Сергія Коваленка. Цю справу за частиною 1 статті 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України було закрито на підставі акту амністії.

12 січня 2012 року адвокат батьків І.Індила Олександр Заруцький подав скаргу в Апеляційний суд Києва на рішення Деснянського райсуду про умовне засудження колишнього співробітника міліції, який обвинувачувався у причетності до смерті студента.

14 травня Апеляційний суд Києва відправив на додаткове розслідування до Деснянської райпрокуратури столиці справу за обвинуваченням двох співробітників міліції у причетності до смерті І.Індила.

29 жовтня Деснянський райсуд направив на додаткове розслідування кримінальної справи.