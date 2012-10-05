Справу Індила повторно передали до суду

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із ЗМІ прокуратури Києва.

Під час дорозслідування кримінальної справи виконано необхідні слідчі дії, вказані Апеляційним судом Києва у постанові про направлення справи на додаткове розслідування, підкреслили в прокуратурі.

Потерпілі та їхній представник, обвинувачені та їхні захисники ознайомилися з матеріалами кримінальної справи у повному обсязі, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, І.Індило помер у Шевченківському районному відділі міліції Києва 18 травня 2010 року - дільничний міліціонер забрав І.Індила з одного із гуртожитків Києва у відділення міліції, а на ранок батьків попросили забрати тіло хлопця з моргу.

28 травня 2010 року прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками Шевченківського райуправління міліції. Пізніше справа була передана для розслідування в прокуратуру Києва. У жовтні у прокуратурі заявили, що смерть студента стала наслідком службової недбалості і перевищення повноважень з боку двох працівників правоохоронних органів.

5 січня 2012 року Деснянський райсуд столиці засудив дільничного Сергія Приходька, обвинувачуваного у причетності до загибелі І.Індила, до 5 років позбавлення волі з відтермінуванням відбування покарання на два роки.

Перед цим, 23 грудня 2011 року, суд закрив кримінальну справу стосовно ще одного з підсудних - старшого інспектора Шевченківському райуправління міліції Сергія Коваленка. Цю справу за частиною першою статті 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України було закрито на підставі акту амністії.

12 січня 2012 року адвокат батьків І.Індила Олександр Заруцький подав скаргу в Апеляційний суд Києва на рішення Деснянського районного суду столиці про умовне засудження колишнього співробітника міліції, який обвинувачувався у причетності до смерті І.Індила.

14 травня Апеляційний суд Києва відправив на додаткове розслідування до Деснянської районної прокуратури столиці кримінальну справу за обвинуваченням двох співробітників міліції у причетності до смерті І.Індила.