Помер екс-гендиректор «Інтерпайп НТЗ» Альфред Козловський

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії "Інтерпайп" .

«Людина, яка упродовж цілої епохи визначала розвиток одного з найбільших промислових підприємств України, для нас усіх була вчителем і другом. Альфред Іванович завжди був людиною, яка ніколи нічого не боялася. Тільки одна його присутність спонукала не оглядаючись братися за найскладніше, докопуватися до суті і завжди добиватися мети», - цитує прес-служба генерального директора "Інтерпайп" Олександра Киричка.

Прощання з Альфредом Івановичем відбудеться у понеділок, 28 січня, об 11.00, в ДК Металургів (Дніпропетровськ, вул. Косіора, 27-К.

Довідка УНІАН: А.Козловський - лауреат Державної премії України в області науки і техніки, дійсний член Академії інженерних наук України, заслужений винахідник України, Почесний професор Металургійної Академії України. Останніми роками працював директором Інституту розвитку "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)". З 1992 по 2001 – генеральний директор "Інтерпайп НТЗ".