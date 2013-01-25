Глава НБУ дистанційно отримав двох нових заступників

Відразу кілька членів ради НБУ розповіли, що погодили нових топ-менеджерів в дистанційному режимі.

"Рада може проходити і заочно. Вчора ми підписали призначення заступниками голови Нацбанку Олексія Ткаченка та Миколи Удовиченка", - повідомив Коммерсанту-Україна член ради НБУ Роман Шпек.

З урахуванням Валерія Прохоренко та Віри Ричаківської у глави НБУ вже п'ять заступників.

Олексій Ткаченко працював директором гендепартаменту банківського нагляду НБУ, а до 2011 року курував банківський нагляд у дніпропетровському територіальному управлінні НБУ. Його функціональні обов'язки - це нагляд над кредитними установами.

Микола Удовиченко з 2010 року очолював правління Укрексімбанку.

Обидва банкіри раніше мали досвід роботи з колишнім главою НБУ Сергієм Арбузовим: Ткаченко - в НБУ, а Удовиченко був призначений главою Укрексімбанку в квітні 2010 року, а через місяць Арбузов очолив наглядову раду цього держбанку.

"Ігор Соркін - це людина Рината Ахметова. Правління Нацбанку зараз формується людьми, з якими можна домовитися, на яких можна впливати", - сказав виданню глава правління одного з найбільших банків.