Донецьку Свободу очолив «горлівський»

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міської організації ВО «Свобода», нового лідера обрали на зборах облорганізації ВО «Свобода», які відбулися учора, 27 січня, в Донецьку.

І.Славгородський до цього обрання керував Горлівською міською організацією «Свободи». На останніх парламентських виборах 2012 року був єдиним кандидатом від об'єднаних сил опозиції в Єнакіївському мажоритарному виборчому окрузі. Крім того, І.Славгородський брав участь у виборах Єнакіївського міського голови в грудні 2012 року.

Під час свого виступу перед партійцями новий голова організації підкреслив, що «вирішення проблем жителів Донецької області завжди було і буде пріоритетним для обласної організації ВО «Свобода».

«У наш час, коли жителі краю побачили реальне «поліпшення» від влади, «Свобода» має всі шанси стати однією з провідних політичних сил області - силою, яка дійсно захищає інтереси жителів Донецького регіону. Для кращої взаємодії із суспільством ми повинні продовжити розвиток обласної і міських організацій», - сказав І. Славгродський.

У повідомленні також зазначається, що на зборах був переобраний склад обласного комітету об'єднання.