У суді над Пукачем - провітрювання

Як передає кореспондент УНІАН, за словами головуючого на судовому засіданні судді Андрія Мельника, перерва оголошена для провітрювання приміщення.

У розмові з журналістами адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко припустила, що сьогоднішнє засідання суду триватиме щонайменше до 16.00.