У суді над Пукачем - провітрювання
12:53, 29 січня 2013Політика
973 0
У засіданні Печерського районного суду Києва, на якого оголошується вирок екс-начальнику Департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексію Пукачу, оголошено півгодинну перерву.
У засіданні суду, на якому оголошується вирок Пукачу, оголошено перерву
Як передає кореспондент УНІАН, за словами головуючого на судовому засіданні судді Андрія Мельника, перерва оголошена для провітрювання приміщення.
У розмові з журналістами адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко припустила, що сьогоднішнє засідання суду триватиме щонайменше до 16.00.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter