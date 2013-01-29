Адвокат Мирослави Гонгадзе подаватиме апеляцію на вирок Пукачу

Адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко подаватиме апеляційну скаргу на вирок колишньому начальнику Департаменту спостереження МВС України Олексію Пукачу, якого сьогодні було засуджено до довічного ув’язнення, оскільки вважає, що суд не в повній мірі встановив мотиви вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Теличенко сказала журналістам.

“Міру покарання, яку суд призначив підсудному, я вважаю адекватною, але я вважаю, що не повністю встановлено мотиви, тобто суд не проаналізував замовний характер вбивства Гонгадзе, хоча ми неодноразово наполягали на цьому як і наполягали викликали в судове засідання колишнього президента Кучму і Володимира Литвина саме, щоб встановити замовний характер злочину”, - сказала В.Теличенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 січня, Печерський райсуд Києва виніс вирок О.Пукачу у вигляді довічного позбавлення волі за вбивство Г.Гонгадзе.

Вбивство Г.Гонгадзе було скоєне восени 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України - Валерія Костенка, Миколу Протасова і Олександра Поповича, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років.

Ще один обвинувачений – О.Пукач – перебував у розшуку з 2005 року. 21 липня 2009 р. в селі Молочки Чудновського району Житомирської області О.Пукача було затримано.

Печерський райсуд Києва з квітня 2011 року в закритому режимі розглядав справу за звинуваченням О.Пукача у вбивстві Г.Гонгадзе.

За даними Генпрокуратури, досудовим слідством встановлено, що обвинувачений, будучи посадовцем, на виконання наказів і вказівок міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка та інших посадовців, кримінальна справа стосовно яких розслідується в окремому провадженні, в травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої посадові повноваження стосовно громадського діяча Олексія Подольського і журналіста Г.Гонгадзе і 17 вересня 2000 року умисно скоїв вбивство останнього.

Крім того, в липні 2003 року О.Пукач, зловживаючи своїм службовим становищем, дав протиправну вказівку підлеглим працівникам міліції знищити офіційні документи, зокрема щодо незаконного зовнішнього спостереження за Г.Гонгадзе, внаслідок чого вчинив перешкоду органам досудового слідства в розкритті зазначеного вбивства.