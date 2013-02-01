У ЄС уважно стежать за всім, що відбувається з Луценком

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив українським журналістам міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

«З кожним позитивним сигналом приходить і сигнал, який насторожує. Так, наприклад, перевезення Луценко з госпіталю знову до в'язниці (30 січня ц.р. – УНІАН). Знову виникли питання», - сказав міністр.

Він відзначив, що всі в ЄС дуже уважно спостерігають за Україною.

«Сьогодні кожний крок оцінюється з погляду того, щоб це означало», - сказав Л.Лінкявічюс.

Він висловив переконання у тому, що необхідно оцінювати не окремі рішення або дії у сфері викорінення проблеми виборчого правосуддя, а оцінювати процеси у комплексі.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня 2012 року Європейський суд з прав людини визнав порушення у справі Ю.Луценко і зобов'язав Україну виплатити екс-міністру 15 тис. євро компенсації.

19 листопада 2012 року ЄСПЛ відхилив апеляцію України на рішення про незаконність затримання і арешту Ю.Луценка. Таким чином рішення суду від 3 липня набрало чинності.

30 січня 2013 року уповноважений Кабінету міністрів у справах Європейського суду з прав людини Назар Кульчицький повідомив, що Україна в повному обсязі виплатила компенсацію колишньому міністру внутрішніх справ Юрію Луценку згідно з рішенням Європейського суду з прав людини.