Арбузов «важко переживає» перехід з Нацбанку в Кабмін

Перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов вважає передчасним питання про можливість очолити уряд країни.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу «Україна».

«Ви знаєте, я дуже важко переживаю перехід з Нацбанку на цю посаду (першого віце-прем'єра – УНІАН). Мені дуже багато чого треба вчитися, це питання передчасне, і я думаю, що мені потрібно довести самому собі, що я можу виконати ту роботу, яку мені довірили зараз. Це найголовніше», - сказав С.Арбузов.

При цьому він зазначив, що працювати в уряді йому цікаво. «Входжу в курс. Непросто, але цікаво. Роботи стало більше, робота стала різноманітніша. Для мене економіка була зрозуміла в Нацбанку. Думаю, що розберуся й тут», - заявив перший віце-прем'єр.

Також С.Арбузов, заявив, що у разі домовленості, рішення Радою директорів МВФ про надання кредиту Україні може бути ухвалене вже на початку березня.

«Так, напевно, десь так (на початку березня – УНІАН) для того, щоб рішення було ухвалене, якщо ми зможемо домовитися і знайти рішення, зручне для двох сторін», - заявив С.Арбузов.

На тему: Україна розраховує на новий кредит МВФ обсягом близько $15 млрд — Арбузов

Він також повідомив, що з 29 січня представники місії МВФ проводили в Україні технічну роботу, а з 4 лютого за участі керівника місії почнуться більш предметні переговори з підготовки нової програми співпраці.

«Весь минулий тиждень працювала технічна місія. З понеділка ми продовжуємо працювати дещо в іншому складі: приїжджає керівник місії Крістофер Джарвіс, зустрічатимуться вже міністри і вироблятимуться рішення. Ми дуже розраховуємо на те, що домовленість відбудеться, і країна одержить необхідну кількість грошей, щоб збалансувати ризики, які сьогодні імпортуються з економік інших країн», - завив С.Арбузов.

Він зазначив, що на сьогодні у світових фінансах достатньо серйозна нестабільність, і Україна - не виняток.

«Ми одержуємо імпорт цих проблем, тому повинні передбачити всі ризики, і робота з МВФ дуже важлива. Ми сьогодні докладаємо всіх зусиль для того, щоб країна одержала допомогу і вийшла з ситуації, в якій перебуває», - сказав С.Арбузов.

Він також повідомив, що у переговорах з підготовки нової програми Україна і МВФ обговорюють питання монетарної і курсової політики Нацбанку, питання дефіциту бюджету і питання тарифної політики.

Як відомо, ряд експертів прогнозують, що С.Арбузов вже в першій половині 2013 року може зайняти пост прем'єр-міністра України.