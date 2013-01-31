Україна ще не взялася за перегляд мит - прицінюється до заявок СОТ

Україна на сьогодні ще не розпочала переговори щодо перегляду розміру діючих мит при взаємній торгівлі з країнами членами Світової організації торгівлі (СОТ), оскільки Міністерство економічного розвитку і торгівлі продовжує вивчати й аналізувати запити, що надійшли для участі в переговорах від 32 країн. Про це УНІАН повідомили в Мінекономрозвитку і торгівлі.

За останніми даними, на переговори одержано заявки від: Австралії, Аргентини, Бразилії, В'єтнаму, Гватемали, Гондурасу, Домініканської Республіки, Еквадору, Європейського Союзу, Єгипту, Індії, Ісландії, Канади, Китаю, Колумбії, Кореї, Малайзії, Мексики, Нової Зеландії, Норвегії, Омана, Пакистану, Парагваю, Перу, Сальвадору, США, Туреччини, Уругваю, Хорватії, Шрі-Ланки, Швейцарії і Японії.

Як повідомляв УНІАН, Україна 12 вересня 2012 року звернулася до СОТ з інформацією про намір підвищити імпортні мита на 371 товарну лінію. Протягом 3-х місяців члени СОТ повинні були підтвердити свою зацікавленість у проведенні таких переговорів. Потім протягом 2-х місяців ці переговори повинні були бути проведені.

Звернення України викликало стурбованість Європейської комісії, оскільки це може значно вплинути на загальний експорт товарів з ЄС до України, який становить майже 2 млрд євро на рік. Також такі дії України, на думку представників ЄК, не співвідносяться з намірами укласти угоду про зону вільної торгівлі з ЄС.

Крім того, на думку експертів, а також представників Держдепу США, такий крок України може свідчити про підготовку до вступу до Митного союзу.

29 листопада 2012 року країни-учасниці Ради СОТ з торгівлі товарами, включаючи США, держави ЄС і Китай, закликали Україну відкликати свою заявку на перегляд тарифів. У відповідь Україна заявила, що не має наміру відкликати заявку, оскільки вона подана відповідно до правил СОТ (ст. XXVIII ГАТТ-94)

Довідка УНІАН. Україна стала повноправним 152-м членом Світової організації торгівлі 16 травня 2008 року.

Через три роки після отримання членства у СОТ країни можуть протягом ще 3-х років змінювати умови, прийняті при підписанні угоди про членство в цій організації.