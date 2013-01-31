Україна ще не взялася за перегляд мит - прицінюється до заявок СОТ
Україна не розпочала ще переговори щодо перегляду мит, оскільки вивчає заявки членів СОТ.
Україна на сьогодні ще не розпочала переговори щодо перегляду розміру діючих мит при взаємній торгівлі з країнами членами Світової організації торгівлі (СОТ), оскільки Міністерство економічного розвитку і торгівлі продовжує вивчати й аналізувати запити, що надійшли для участі в переговорах від 32 країн. Про це УНІАН повідомили в Мінекономрозвитку і торгівлі.
За останніми даними, на переговори одержано заявки від: Австралії, Аргентини, Бразилії, В'єтнаму, Гватемали, Гондурасу, Домініканської Республіки, Еквадору, Європейського Союзу, Єгипту, Індії, Ісландії, Канади, Китаю, Колумбії, Кореї, Малайзії, Мексики, Нової Зеландії, Норвегії, Омана, Пакистану, Парагваю, Перу, Сальвадору, США, Туреччини, Уругваю, Хорватії, Шрі-Ланки, Швейцарії і Японії.
Як повідомляв УНІАН, Україна 12 вересня 2012 року звернулася до СОТ з інформацією про намір підвищити імпортні мита на 371 товарну лінію. Протягом 3-х місяців члени СОТ повинні були підтвердити свою зацікавленість у проведенні таких переговорів. Потім протягом 2-х місяців ці переговори повинні були бути проведені.
Звернення України викликало стурбованість Європейської комісії, оскільки це може значно вплинути на загальний експорт товарів з ЄС до України, який становить майже 2 млрд євро на рік. Також такі дії України, на думку представників ЄК, не співвідносяться з намірами укласти угоду про зону вільної торгівлі з ЄС.
Крім того, на думку експертів, а також представників Держдепу США, такий крок України може свідчити про підготовку до вступу до Митного союзу.
29 листопада 2012 року країни-учасниці Ради СОТ з торгівлі товарами, включаючи США, держави ЄС і Китай, закликали Україну відкликати свою заявку на перегляд тарифів. У відповідь Україна заявила, що не має наміру відкликати заявку, оскільки вона подана відповідно до правил СОТ (ст. XXVIII ГАТТ-94)
Довідка УНІАН. Україна стала повноправним 152-м членом Світової організації торгівлі 16 травня 2008 року.
Через три роки після отримання членства у СОТ країни можуть протягом ще 3-х років змінювати умови, прийняті при підписанні угоди про членство в цій організації.