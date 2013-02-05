Комуніст пропонує ідентифікувати нардепів за «п’ятою точкою»
07:38, 05 лютого 2013Політика
939
У КПУ вважають ідею з сенсорною кнопкою недосконалою і пропонують свою версію.
Олександр Голуб придумав "нову технологію"
У Компартії вважають, що опозиції не вдасться налякати більшість блокуванням парламенту.
Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив комуніст Олександр Голуб.
"Ну, заблокуєте ви парламент, кого ви цим налякаєте? Янукович прекрасно керує в ручному режимі і урядом, і країною!", - сказав він.
Коментуючи ініціативу опозиції запровадити систему "сенсорний палець" для персонального голосування в парламенті, Голуб заявив:
"Якщо так підходити, то треба якусь нову технологію вводити – по вазі, по п’ятій точці визначати. Ось сів депутат на своє місце – система запрацювала".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter