Опозиція пояснила, чому вже не хоче перевиборів у проблемних округах

Опозиція почала вимагати встановлення результатів виборів народних депутатів за протоколами дільничних виборчих комісій, тому що за весь час, що минув після встановлення результатів виборів по-перше – влада нічого не зробила для проведення перевиборів, а по-друге – юридичний аналіз цієї ситуації показав, що ЦВК може встановити результати волевиявлення в проблемних округах, але не хоче брати на себе відповідальність. Про це в ефірі «5 каналу» заявила народний депутат, член фракції «Батьківщина» Ксенія Ляпіна.

«Насправді ми про це неодноразово нагадували, але ситуація заходить у глухий кут. ЦВК не призначає перевибори, оскільки кажуть, що немає законом встановлених підстав. Верховна Рада, відповідний профільний комітет, і попереднього скликання, і цього скликання, не бачать для себе в своїх повноваженнях можливості винести таку постанову на розгляд Верховної Ради. Тобто, ми бачимо, що ситуація залишиться такою, що п’ять округів просто не матимуть свого представництва. Надія, що все вирішить Конституційний суд примарна», – зазначила Ляпіна.

«Ідея перевиборів виникла з того, що ЦВК стверджувало, що не може встановити результати, але юридичний аналіз ситуації за ці місяці показав, що ми вважаємо, що ЦВК просто уникла від того, щоб взяти на себе відповідальність, що необхідно цю відповідальність взяти, і встановити результати, тому що протоколи перші, вони є», – наголосила вона.