Янукович зустрінеться з президентом ЄБРР і главою Венеціанської комісії
09:52, 05 лютого 2013Політика
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Сьогодні Президент України Віктор Янукович зустрінеться з президентом ЄБРР і главою Венеціанської комісії.
Янукович сьогодні проведе ряд зустрічей
Сьогодні о 12.00 Президент України Віктор Януковича проведе зустріч з Президентом Європейського Банку реконструкції та розвитку Сума Чакрабарті (АПУ, вул. Банкова, 11).
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, представники ЗМІ запрошуються на 11.15.
Пізніше Президент проведе зустріч із Головою Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії) Джанні Букіккіо. На цю зустріч ЗМІ запросили на 14.15.
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