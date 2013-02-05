Опозиція заявляє, що не розблокує Раду, поки не введуть сенсорну кнопку

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявили лідери всіх трьох опозиційних фракцій у ВР.

Зокрема, лідер фракції ВО “Свобода” Олег Тягнибок зауважив, що всі відмовки парламентської більшості запровадити систему для персонального голосування є безглуздими.

“Все це є намагання просто затягувати час. Розповіді про те, що треба півроку, щоб розробити нову систему голосування, - це відмовка”, - сказав О.Тягнибок.

Він зауважив, що фракції більшості бояться персонального голосування. “Але позиція всіх трьох фракцій опозиції є однозначною, рішучою, чіткою і неповоротною. Ми будемо стояти до того часу, поки влада не включить систему «Рада-3», - сказав О.Тягнибок.

В свою чергу, лідер фракції партії «УДАР» Віталій Кличко зауважив, що вже сьогодні є всі підстави для того, аби ввести в дію сенсорну кнопку.

«Деякі з депутатів взагалі не були на пленарних засіданнях. Кожен з депутатів повинен приходити на роботу... Ми вимагаємо включити систему для голосування «Рада-3», - сказав В.Кличко.

Він також додав, що можна піти іншим шляхом - блокування карток для голосування тих депутатів, які не присутні на пленарному засіданні.

Він також зауважив, що консультації у голови ВР Володимира Рибака будуть продовжені.

“Я впевнений, що ми зможемо їх дотиснути”, - сказав він.

Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк наголосив, що відмова запровадити сенсорну кнопку є підтвердженням того, що у влади немає більшості.

“Наша вимога чітка і однозначна. Це не ультиматум, а це вимога української Конституції”, - додав А.Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні має відбутися відкриття другої сесії ВР сьомого скликання. В той же час представники трьох опозиційних фракцій ще вчора попередили, що робота ВР не розпочнеться, якщо не буде ухвалено закон про персональне голосування. Сьогодні, 5 лютого, народні депутати від «Батьківщини», «УДАРу» та «Свободи» з самого ранку заблокували трибуну та президію Верховної Ради України.

Засідання ВР досі не відкрито.

У голови ВР відбуваються консультації лідерів фракцій.