Яценюк розповів, що робитиме опозиція, якщо ПР спробує «відбити президію»

Депутати з опозиційних фракцій перебуватимуть у сесійній залі парламенту сьогодні до 18.00, а завтра вже з 9-ї ранку знову блокуватимуть трибуну і президію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив сьогодні журналістам у парламенті.

“В парламентській залі будуть знаходитися депутати опозиції протягом робочого дня”, - сказав А.Яценюк, нагадавши, що Верховна Рада сьогодні мала працювати до 18.00.

Крім того, додав він, опозиція пропонує створити спеціальну комісію для вирішення питання щодо запровадження персонального голосування, до складу якої увійде однакова кількість депутатів від опозиції та з провладних фракцій.

А.Яценюк повідомив, що вже завтра о 9.00 опозиціонери відновлять блокування трибуни та президії Верховної Ради.

“Якщо Партія регіонів захоче захопити президію парламенту, то ми будемо відбивати президію. Завтра вранці о 9-й годині ранку ми збираємося”, - сказав А.Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні мало відбутися відкриття другої сесії ВР сьомого скликання.

В той же час представники трьох опозиційних фракцій ще вчора попередили, що робота ВР не розпочнеться, якщо не буде ухвалено закон про персональне голосування.

Сьогодні, 5 лютого, народні депутати від «Батьківщини», «УДАРу» та «Свободи» з самого ранку заблокували трибуну та президію Верховної Ради України.