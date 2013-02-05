Кожара думає, що асоціацію з ЄС підпишуть «незалежно від існуючих питань»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції.

“Я думаю, що сама по собі Угода про асоціацію є великою політичною цінністю і для України, і для Європейського Союзу, незалежно від інших питань. Те, що стосується питань вибіркового правосуддя (в Україні - УНІАН), зрозуміло, що ці питання стоять у двосторонньому порядку денному”, - сказав Л.Кожара. У зв’язку з цим він наголосив, що перед цим у відносинах між Україною та ЄС існують десятки інших питань.

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“Я думаю, що за умови виконання Україною програми реформ, яка постійно розглядається на двосторонньому рівні, я думаю, що Угода про асоціацію України з Європейським Союзом буде підписана, незалежно від того, існують чи не існують якісь додаткові питання у наших двосторонніх відносинах”, - підкреслив Л.Кожара.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо України, в яких заявив про готовність підписати Угоду про асоціацію з Києвом до саміту «Східного партнерства», який відбудеться в листопаді 2013 року, за умови прогресу в сферах виборчого правосуддя, проведення виборів, а також продовження реформ у рамках Порядку денного асоціації. Рада ЄС доручила Єврокомісії відстежувати прогрес України у виконанні цих умов.