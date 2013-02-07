Україна сьогодні прийматиме високого гостя

Як повідомили УНІАН у Представництві Європейського Союзу в Україні, єврокомісар зустрінеться з Президентом Віктором Януковичем, прем'єр-міністром Миколою Азаровим, головою Верховної Ради України Володимиром Рибаком та омбудсменом Валерією Лутковською.

Ш.Фюле також відвідає засідання Кабінету міністрів. Потім у парламенті він виступить із зверненням перед групою членів парламенту, до якої увійдуть голови парламентських комітетів та члени трьох комітетів (із зовнішніх справ, європейської інтеграції, а також оборони та безпеки). Єврокомісар також зустрінеться з лідерами опозиції.

Під час зустрічей обговорюватимуться головні теми, які стосуються відносин ЄС та України, підготовки до саміту ЄС-Україна, що має відбутися 25 лютого в Брюсселі, перспектив укладення Угоди про асоціацію між ЄС та Україною .

Єврокомісар Ш.Фюле також зустрінеться з членами бізнес-спільноти, яка представлена Європейською бізнес асоціацією. В четвер по обіді він виступить із публічною промовою та візьме участь у дискусії з студентами, а також із представниками громадянського суспільства.