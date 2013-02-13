Адвокат вдови Гонгадзе подала апеляцію на вирок Пукачу

Про це В.Теличенко повідомила в коментарі УНІАН.

"Скарга стосується лише неповноти встановлення мотивів злочину. Я вважаю, що суд правильно встановив обставини злочину й призначив відповідне покарання", - сказала В.Теличенко.

Вона також повідомила, що потерпілий Олексій Подольський також оскаржив вирок О.Пукачу. За словами В.Теличенко, в апеляції О.Подольського йдеться про те, що О.Пукач не просто застосовував до нього силу, але й катував, а Печерський райсуд не вказав цього в своєму вироку.

Також адвокат припустила, що апеляцію, найімовірніше, буде розглянуто через 2-3 місяці.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня Печерський райсуд Києва ухвалив вирок О.Пукачу у вигляді довічного позбавлення волі за вбивство Г.Гонгадзе.

Тоді ж адвокат В.Теличенко заявила, що має намір подавати апеляційну скаргу на вирок О.Пукачу, оскільки вважає, що суд не в повній мірі встановив мотиви вбивства журналіста Г.Гонгадзе.

“Міру покарання, яку суд призначив підсудному, я вважаю адекватною, але я вважаю, що не повністю встановлено мотиви, тобто суд не проаналізував замовний характер вбивства Г.Гонгадзе”, - сказала В.Теличенко.