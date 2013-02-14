Азаров каже, що виборчий закон змінять, як тільки розблокують ВР
Реформа українського виборчого законодавства, яка враховуватиме, зокрема, рекомендації ОБСЄ та інших міжнародних організацій, розпочнеться відразу після того, як Верховна Рада відновить роботу в нормальному режимі.
Про це повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Про це заявив Прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з главою міжнародної місії Бюро демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ із спостереження за парламентськими виборами в Україні 2012 року Одрі Гловер.
"Як тільки наш парламент розпочне нормальну роботу, ми зможемо провести роботу щодо змін до виборчого законодавства з урахуванням думок усіх місій спостерігачів, зокрема й місії ОБСЄ", - сказав М.Азаров.
Прем'єр додав, що під час розробки змін до виборчого законодавства будуть проведені консультації не тільки з парламентськими політсилами, а й із політичними партіями, не представленими в ВР, та громадськістю.