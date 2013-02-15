Луценко влаштував судді демарш: сказав «До побачення» - і вимкнув зв'язок

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні Печерський райсуд Києва розглядає клопотання Ю.Луценка про відвід судді Віктора Кицюка у його справі про скаргу на дії прокурорів та суддів, зокрема відвід В.Кицюку розглядає слідчий суддя Світлана Волкова.

На початку судового засідання, яке знову проходить у режимі відеоконференції, Ю.Луценко заявив, що засідання є відкритим, а тому він просить допустити до зали засідань у Менській колонії народних депутатів, які туди прибули для участі в засіданні. Ю.Луценко декілька разів повторив це прохання, однак суддя заявила, що усі, хто хотів, потрапили до зали суду. Натомість Ю.Луценко заявив, що двері приміщення у Менській колонії, де він перебуває, зачинені і бажаючих потрапити на засідання зможуть пустити лише за рішенням судді.

“Не перетворюйте відкрите судове засідання у відкритий фарс. Не влаштовуйте беспрєдєл з першої хвилини”, - заявив Ю.Луценко.

Не зважаючи на прохання Ю.Луценка, суддя продовжила розгляд клопотання, зокрема зазначила, що суддя В.Кицюк просить розглядати клопотання за його відсутності. Після цього Ю.Луценко заявив, що без присутності усіх бажаючих подальший розгляд справи є незаконним, сказав: “До побачення”. І зв’язок з приміщення у Менській колонії увірвався. Не зважаючи на це суддя С.Волкова сказала, що суд іде до дорадчої кімнати для ухвалення рішення. Після оголошення перерви адвокат Ю.Луценка Ігор Фомін сказав, що не бачить сенсу у подальшому його перебуванні у судовому засіданні і залишив приміщення.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня 2012 року захист Ю.Луценка направив на ім’я генерального прокурора заяву екс-міністра внутрішніх справ про притягнення до кримінальної відповідальності першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна та слідчого Сергія Войченка за ухвалення ними постанови про затримання та арешт Ю.Луценка 26 грудня 2010 року.

Ю.Луценко також вимагав притягнути до кримінальної відповідальності суддів Печерського райсуду Києва та Апеляційного суду столиці - Марії-Маргарити Пилаєвої, Олександра Беця, Анатолія Кузьміна, Валерія Лашевича, Вікторії Горкавої та Сергія Вовка.

Пізніше Ю.Луценко звернувся до слідчого судді Печерського райсуду Києва із заявою про відкриття за умов нового процесуального законодавства кримінального провадження стосовно прокурорів та суддів, які ухвалювали незаконні рішення про його арешт у 2010 році. Ю.Луценко звернувся до суду у зв'язку з рішенням Генеральної прокуратури щодо його аналогічної заяви, зареєстрованої 28 грудня 2012 року.

Тоді заяву про кримінальні правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, проте вже 4 січня кримінальне провадження стосовно прокурорів та суддів було закрито "за відсутністю в діях працівників Генеральної прокуратури, суддів складу кримінальних правопорушень".

Екс-міністр у своїй скарзі слідчому судді наголошує, що кримінальне провадження за його заявою було закрито без проведення досудового розслідування та без надання належної юридичної оцінки судових рішень всупереч рішенню Європейського суду з прав людини від 3 липня 2012 року, яке визнано Україною.