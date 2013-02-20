Герман симпатизує Кличку, бо «він схожий на раннього Януковича»

Адже він не мислить стратегічно, а вона йому так симпатизує, оскільки той схожий їй на "раннього Януковича". Про це вона сказала під час брифінгу, - повідомляє Gazeta.ua.

"Опозиція, на жаль, і "УДАР", бо я симпатизую цій політичній силі, стала знаряддям європесимістів - тих сил, які не хочуть бачити Україну інтегрованою у Європу. Основне, що ми втрачаємо у ці дні, це прийняття тих законів, які так потрібні президенту перед поїздкою до Брюсселю. На їхньому місці я б думала про майбутнє України та її перспективи. Я б навіть закрила очі на те, якими кнопками голосують за закони про євроінтеграцію. Треба дати президентові підстави, важливих кроків, які має зробити Україна цього місяця", - сказала вона.

Герман зазначила: "У світі відбувається набагато складніша гра. А вони грають у шашки. Можливо, вони не вміють мислити стратегічно, а лише удар робити. У мене виникають сумніви, чи цим людям можна довіряти якісь стратегічні речі".

Нардеп зізналася, що Віталій Кличко "загалом дуже симпатичний політик".

"Він — чоловік європейський, але не вміє стратегічно мислити. Це мене дуже засмучує. Бо я справді дуже симпатизую йому, бо він схожий на раннього Януковича. Він мені дуже симпатичний, цей хлопець", - сказала вона.

Політик резюмувала, що в нашій країні бити вміють всі, але не всі вміють йти на компроміси.