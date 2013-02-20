Кличко: Влада тисне на депутатів від опозиції, змушуючи їх стати «тушками»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

“Іде тиск на родичів, партнерів депутатів, іде шалений тиск, і вони будуть пробувати все, щоб добрати додаткових голосів, яких Партії регіонів не вистачає”, - підкреслив В.Кличко.

Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк наголосив, що Партія регіонів сьогодні “не має більшості і вони хочуть пастися на опозиційних фракціях через прокуратуру, міліцію, СБУ, гроші для того, щоб залякати декількох представників опозиційних фракцій і отримати їхні голоси”.

Він заявив, що саме з цією метою до парламенту приходить секретар Ради національної безпеки та оборони України Андрій Клюєв.

В той же час А.Яценюк підкреслив, що на даний час нікого із опозиціонерів не залучили до парламентської більшості.