Депутати більшості відповіли УДАРу за наліпки (фото)

Про це у своєму Facebook повідомив депутат від "Удару" Павло Розенко, пише Українська правда.

"Империя наносит ответный удар". У відповідь на ударівську акцію по розклеюванню наліпок-закликів голосувати особисто, регіонали спромоглися на анонімного листа у відповідь", - зазначає він.

"Лист у стилі "взвейтесь кострами синие ночи". Явно писали люди із досвідом підготовки доповідей на засідання партгоспактивів", - уточнив політик.

При цьому майже всі коментатори у Facebook сходяться на тому, що листа могла написати депутат від Партії регіонів Ганна Герман, яка напередодні відліпила наліпку "Голосуй особисто".