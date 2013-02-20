Депутати більшості відповіли УДАРу за наліпки (фото)
22:42, 20 лютого 2013Політика
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Депутати від більшості відповіли на акцію "Удару" з розклеювання наліпок в парламенті з вимогами голосувати особисто.
Більшість відповіла на наліпки / Фото : Українська правда
Про це у своєму Facebook повідомив депутат від "Удару" Павло Розенко, пише Українська правда.
"Империя наносит ответный удар". У відповідь на ударівську акцію по розклеюванню наліпок-закликів голосувати особисто, регіонали спромоглися на анонімного листа у відповідь", - зазначає він.
"Лист у стилі "взвейтесь кострами синие ночи". Явно писали люди із досвідом підготовки доповідей на засідання партгоспактивів", - уточнив політик.
При цьому майже всі коментатори у Facebook сходяться на тому, що листа могла написати депутат від Партії регіонів Ганна Герман, яка напередодні відліпила наліпку "Голосуй особисто".
Депутати поздирали наліпки / Фото : Цензор.net
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