Свобода заявляє, що силовики напали на її нардепів

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в повідомленні прес-служби обласної організації ВО «Свобода».

«Вперше за часів існування незалежності в Тернопільській області за вказівкою діючої регіонально-комуністичної влади Януковича-Хоптяна представники правоохоронних органів наважились на порушення прав не лише мешканців Тернопільщини, але й їх представників – депутатів Верховної ради, місцевих рад усієї області. Бандитська влада знахабніла вже настільки, що іншого способу перешкодити депутатам-свободівцям, окрім як натравити на них силовиків не знайшла», – йдеться в повідомленні.

В прес-службі зазначають, що під час спроби депутатів зайти до зали засідань, кілька десятків «беркутівців» заблокували вхід депутатам ВР та місцевих рад Тернопільщини, після чого було здійснено «зухвалий напад на народних депутатів» і почалась бійка.

«В сутичці з «беркутівцями» постраждали депутати Тернопільської обласної та місцевих рад, не зважали так звані правоохоронці і на жінок», – стверджують «свободівці».

Водночас у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції повідомили УНІАН, що правоохоронці під час ситуації, яка склалася, діяли в межах чинного законодавства.

Згідно повідомлення міліції, напередодні колегії Тернопільської ОДА та регіонального комітету економічних реформ, яку мала проходити у приміщенні Тернопільського національного економічного університету, одна із політичних сил заявила про проведення поблизу навчального корпусу масового заходу політичного характеру, але судом були заборонені будь-які акції.

Як зазначено у повідомленні сектору громадських зв'язків обласного управління МВС, «працівники міліції, забезпечуючи охорону громадського порядку на території університету, керувалися рішенням окружного адміністративного суду. Близько 70 чоловік, у тому числі депутати різних рівнів, намагалися прорватися досередини приміщення. Міліціонери надали можливість депутатам ВР безперешкодно зайти всередину, але пікетувальники пішли на штурм вхідних дверей. Зважаючи на те, що могли бути зірвані заходи, заплановані у навчальному закладі, працівники міліції не впустили досередини порушників громадського спокою».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні представники ВО «Свобода» зірвали колегію облдержадміністрації та регіонального комітету економічних реформ за участі керівника головного контрольного управління Адміністрації Президента України Олександра Нефьодова.

Частина «свободівців» після пікету прорвалася з гучномовцями на засідання колегії, влаштувавши мітинг перед учасниками колегії і вимагаючи від присутніх керівників обласних та районних служб, установ, серед яких були і керівники правоохоронних органів, «відмовитись від співпраці зі злочинцями, не терпіти принижень та ганьби з боку корупціонерів та хабарників, долучатись до захисту інтересів громади і відновлення законності».

Також представники ВО «Свобода» засудили блокування роботи ТВК, через що не можуть приступити до роботи 19 нових депутатів облради.

Через дії «свободівців» заступник голови облдержадміністрації Юрій Желіховський оголосив засідання закритим.