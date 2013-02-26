«Свобода» зірвала колегію Тернопільської ОДА за участю гостя з Банкової

Як передає кореспондент УНІАН, спочатку приміщення Тернопільського економічного університету, в якому мало відбутися засідання, пікетували представники ВО «Свободи». В руках вони тримали партійні прапори та плакати з написами «ПР і Хоптян воюють проти тернополян», «Геть пияка з Тернопільщини», «Хоптян=відкат», «ТВК повинна працювати».

Попри те, що вхід в приміщення ТНЕУ блокували близько 30 правоохоронців, частині «свободівців» вдалося прорватися на засідання, зокрема до зали з гучномовцями потрапили нардепи від ВО «Свобода» Олег Сиротюк та Михайло Головко, голова обласної організації ВО «Свобода» Володимир Стаюра, керівник фракції ВО «Свобода» в облраді Марія Чашка.

Вони почали звинувачувати голову облдержадміністрації Валентина Хоптяна в блокуванні роботи ТВК, а також в прорахунках щодо економічно-соціальної політики в області.

«Тернопільщина – єдина область в Україні, яка рік прожила без програми соціально-економічного розвитку. Два роки в облраду не можуть потрапити нові депутати, через це зараз не приймається бюджет області, не приймаються важливі програми. І відповідальний за це є Хоптян, який стоїть за блокуванням ТВК», – наголосив у своєму виступі М. Головко.

Через те, що «свободівці» не давали працювати колегії, для участі в якій прибув начальник контрольного управління Адміністрації Президента Анатолій Балюк, заступник голови облдержадміністрації Юрій Желіховський оголосив засідання закритим.

Сам В. Хоптян на колегії так і не з’явився, хоча, за заявами представників ВО «Свобода», він був присутнім в університеті, однак не вийшов до пікетувальників.