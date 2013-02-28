Табачник після прочухана від Януковича: Не критикують тільки небіжчиків

Як передають «Коментарі», про це Табачник заявив під час III Всеукраїнської виставки-звіту дитячої творчості «Країна юних майстрів».

За словами міністра, «не критикують тільки небіжчиків або тих, хто нічого не робить».

«Президент не лаяв мене вчора на засіданні Кабміну. Він сказав, що це була помилка, а помилку треба виправляти. Хочу сказати, що не критикують тільки небіжчиків або тих, хто нічого не робить. Критика буває конструктивною, справедливою, а буває просто критика. Критика глави держави конструктивна, тому потрібно шукати можливості виправити ситуацію», - сказав Табачник.

При цьому він зазначив, що звільнення не боїться. «Я взагалі нічого не боюся», - підкреслив Табачник.

Нагадаємо, 27 лютого під час свого виступу на розширеному засіданні Кабінету міністрів Президент Віктор Янукович пояснив, що поділ Міносвіти, науки, молоді та спорту на два відомства планується через міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра Табачника, який «знищує фізкультуру і спорт».