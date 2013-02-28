Янукович поділив міністерство Табачника на два

Президент України Віктор Янукович постановив утворити Міністерство освіти і науки України та Міністерство молоді та спорту України, реорганізувавши Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України та Державну службу молоді та спорту України.

Про це йдеться в указі «Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади», текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави.

Згідно з документом, Кабінет міністрів має подати проекти положень про центральні органи виконавчої влади, утворені цим указом, та пропозиції щодо внесення до актів Президента України змін, що випливають із цього указу.

Також уряд має привести свої акти та забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим указом, і забезпечити здійснення інших заходів, що випливають із цього указу.

Документ набирає чинності з дня його опублікування.

Своїм указом № 103/2013 Янукович призначив Равіля Сафіулліна міністром молоді та спорту України.

Текст документа розміщено на офіційному сайті глави держави.

Іншим своїм указом Президент України звільнив Р.Сафіулліна з посади голови Державної служби молоді та спорту України.

Також Віктор Янукович призначив Дмитра Табачника міністром освіти і науки України, звільнивши його з посади міністра освіти і науки, молоді та спорту.