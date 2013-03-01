Власенко: Після вбивства Щербаня з рахунків його сім’ї вкрали $2 мільйони

Після вбивства у 1996 році народного депутата і бізнесмена Євгена Щербаня із рахунків його дружини було виведено понад 2 млн. дол. на рахунки американської фірми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив народний депутат від ВО “Батьківщина”, громадський захисник екс-прем’єра Юлії Тимошенко в суді Сергій Власенко.

“Ми отримали документи, які підтверджують, що через два дні після вбивства 5 листопада 1996 року із рахунків компанії, яка належить вбитій дружині Є.Щербаня, було списано 2 млн 112 тис. 56 дол. на компанію сина Володимира Щербаня. Тобто ці гроші просто були вкрадені”, - заявив С.Власенко.

За його словами, наявність цих документів може кардинально вплинути на хід справи про вбивство Є.Щербаня.

Він також підкреслив, що пов’язує позов до Вищого адміністративного суду України щодо позбавлення його депутатського мандату саме з тим, що до нього потрапила ця інформація.

Довідка УНІАН. Генпрокурор Віктор Пшонка 18 січня заявив, що ГПУ завершила розслідування кримінальної справи про вбивство у 1996 році Є.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Павлом Лазаренком навмисного вбивства Є.Щербаня з корисливих мотивів.

Печерський районний суд Києва за клопотанням сторони звинувачення почав 13 лютого проведення слідчих дій у рамках досудового розслідування справи про вбивство Є.Щербаня. Суд допитав двох свідків - Ігоря Мар’їнкова і Сергія Зайцева. Допити проходили за відсутності Ю.Тимошенко, яка вимагала від суду забезпечити її присутність на судових засіданнях. Разом з тим у ДПтС заявляли, що Ю.Тимошенко відмовлялась бути присутньою на допитах.

Допит наступного свідка у Печерському суді заплановано на 4 березня.