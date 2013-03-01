Тюремники кажуть, що Тимошенко сама не хоче побачення з Яценюком

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Державної пенітенціарної служби України.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, сьогодні А.Яценюк, Г.Немиря та С.Пашинський прибули до ЦКБ № 5 з метою отримання дозволу на проведення короткострокового побачення із Ю.Тимошенко.

Оскільки законом передбачена можливість проведення засудженими одного короткострокового побачення на місяць у складі не більше трьох осіб і тривалістю не більше 4 годин, керівництвом Качанівської колонії такий дозвіл народним депутатам було надано, поінформували в ДПтС.

«У зв’язку з цим засудженій було запропоновано прослідувати до спеціально облаштованого приміщення для проведення побачень з прибулими», - зазначили в пенітенціарній службі, додавши, всі побачення Ю.Тимошенко завжди проходили у цьому приміщенні.

Водночас у відповідь засуджена Ю.Тимошенко відмовилася зустрітися із депутатами, стверджують в ДПтС.

У разі, якщо засуджена змінить своє рішення, пенітенціарна служба готова до забезпечення організації короткострокового побачення, запевнили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше С.Пашинський заявляв, що його та депутатів А.Яценюка і Г.Немирю не пускають до Ю.Тимошенко, яка перебуває у стаціонарі ЦКЛ “Укрзалізниця” в Харкові.

“Ми дозвіл отримали, але нас тупо не пускають. Усе перегородила міліція”, - сказав С.Пашинський.