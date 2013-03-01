ВАСУ повідомив, коли позбавлятиме мандата регіонала-сумісника

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВАСУ.

Суддя-доповідач – Інна Масло.

Розгляд аналогічної справи стосовно депутата Сергія Власенка відбудеться 5 березня о 14.00. Суддя-доповідач – Михайло Зайцев.

У ВАСУ нагадали, що відповідні позови голови Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень народних депутатів С.Власенка («Батьківщина») та А.Веревського (Партія регіонів) надійшли до суду вчора, 28 лютого.

Як повідомляв УНІАН, за даними «Батьківщини», засідання ВАСУ з розгляду справи стосовно С.Власенка буде відкритим і відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8.

Справа розглядатиметься колегією у складі 5 суддів.

Довідка УНІАН. В.Рибак звернувся до ВАСУ щодо позбавлення С.Власенка депутатських повноважень на підставі того, що він поєднує адвокатську діяльність з депутатською.

У позові стосовно А.Веревського йдеться про подібні обставини: що він, будучи народним депутатом, є також керівником комерційних структур, що заборонено законом про сумісництво.