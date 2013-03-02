У Сумах скасували реєстрацію «Русского блока»

Як передає кореспондент УНІАН, про це 1 березня повідомила начальник правового управління Сумської міської ради Ольга Донцова.

«Одержали копію ухвали суду для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення про припинення юридичної особи, не пов`язане з банкрутством», - повідомила чиновниця.

За її словами, з позовом до суду звернулася ДПІ у м. Суми, яка просила скасувати реєстрацію юридичної особи - обласної організації партії «Руський блок» - у зв`язку з тим, що відповідач з 9 серпня 2011 року не надає податкову звітність.

Обласна організація партії «Руський блок» була зареєстрована виконавчим комітетом Сумської міськради як юрособа 16 лютого 2006 р.

Як повідомляв УНІАН, тиждень тому в Сумах податківці добилися припинення діяльності обласного центру Всеукраїнського об`єднання «За Україну! За Ющенка!», у результаті чого Сумський окружний адміністративний суд скасував рішення про реєстрацію цього центру. Раніше з позовом до суду звернулася Державна податкова інспекція у м. Суми, яка просила припинити юридичну особу - Сумський обласний центр ВО «За Україну! За Ющенка!» у зв`язку з тим, що відповідач більше року не подає до ДПІ до м. Сум податкову звітність.