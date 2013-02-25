У Сумах тривають пристрасті довколо Леніна

Міський голова міста Суми Геннадій Мінаєв обіцяє винести на сесію Сумської міськради проект рішення про десовєтизацію обласного центру, якщо комуністи будуть намагатися надати політичного забарвлення сесії, яка присвячена господарським питанням.

На тему: Сумський мер підказав Свободі: У Сумах є ще два пам'ятники Леніну

Як передає кореспондент УНІАН, про це мер написав на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

«Припускаю, що з імовірністю 100% комуністи на сесії Сумської міської ради 27 лютого піднімуть питання щодо «Охтирської ленініани», в тому числі і по моїй позиції щодо всього цього. Мушу наголосити, що ця сесія «робоча», тобто «господарська», і застерігаю всіх - у тому випадку якщо прозвучить хоч одне слово з вказаної вище тематики, включаючи різного роду депутатські запити і т.д., то в розділі «Різне» я поставлю на рейтингове голосування депутатів Сумської міської ради наступне питання: «Чи підтримуєте Ви позицію міського голови міста Суми Геннадія Мінаєва та чи готові Ви проголосувати за такі рішення Сумської міської ради: 1. Про демонтаж бюста Леніну біля БК «Хімік» і встановлення замість нього бюста Почесному громадянину міста Суми, незмінному на протязі багатьох десятиліть директору ВО «Сумихімпром» - Кравченку Олександру Йосиповичу? 2. Про демонтаж пам'ятника Леніну в районі Хіммістечка (Дуровщина) і переплавки його в пам'ятник засновнику міста Суми Герасиму Кондратьєву з встановленням останнього на початку вулиці Кірова з наступним перейменуванням вулиці Кірова на вулицю Герасима Кондратьєва?», - написав мер.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України Ігор Мірошниченко разом із групою прихильників «Свободи» 15 лютого зруйнував пам'ятник Леніну в м. Охтирка Сумської області.

23 лютого в Охтирці відбулися зіткнення між представниками ВО "Свобода" і комуністами через спроби відновлення зруйнованого 15 лютого пам'ятника Леніну.

Г.Мінаєв підтримав дії «Свободи» зі знесення пам'ятника Леніну в м. Охтирка Сумської області й нагадав, що в Сумах й досі стоять два таких самих пам'ятника.