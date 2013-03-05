На довиборах до Дніпропетровської облради перемагають ПР та комуніст

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова Дніпропетровської обласної територіальної виборчої комісії Павло Шандиба, в окрузі №4 (Кривий Ріг) переміг, набравши 74% голосів висуванець Партії регіонів Микола Веропотвелян, в окрузі №23 (Синельникове) – представник Компартії України Сергій Храпов (62% голосів).

За даними облтервиборчкому, вибори виграли представники ПР також в округах №26 (Тернівка) Василь Снігур (59% голосів), №32 (Верхньодніпровський район) - Іван Смок (74% голосів), №63 (Томаківський район) - Тамара Скорук, яка набрала 70% голосів.

За словами П.Шандиби, з округу № 2 (Дніпропетровськ) до облтервиборчкому протоколи ще не надійшли. Попередньо, там перемагає регіонал Олександр Пшінько, за якого проголосувало 60% виборців.

На цю тему: Представники "Батьківщини" і "Свободи" заявляють, що вибори в Дніпропетровську фальсифіковані

Представник ВО „Свобода” Андрій Денисенко, який балотувався по округу №2, і набрав близько 30% голосів, заявив УНІАН, що „3 березня в Дніпропетровську відбулися масові фальсифікації виборів”. Зокрема, за його словами, йдеться про „голосування на закритих виборчих дільницях, де було застосовано адмінресурс, та масове вкидання бюлетенів”.

„Частково факти вкидання бюлетенів зафіксовані на відео, яке буде долучено до актів та скарг про порушення на виборах, з якими ми звернемося до облтервиборчкому та в правоохоронні органи”, - зазначив А.Денисенко.

За даними Дніпропетровського облтервиборчкому, на проміжних виборах до Дніпропетровської облради явка виборців в середньому становила 26,5%.

Також зазначається, що в окрузі №23 майже 11% виборців, які прийшли на виборчі дільниці, проголосували проти всіх кандидатів.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня 2013 року в 6 мажоритарних одномандатних округах відбулися довибори (проміжні вибори) в Дніпропетровську облраду в зв’язку з обранням до Верховної Ради депутатів облради та загибеллю депутата обласної ради по округу№63.