Представники "Батьківщини" і "Свободи" заявляють, що вибори в Дніпропетровську фальсифіковані

Як передає кореспондент УНІАН, головним конкурентом головного інженера Придніпровської ТЕЦ ДТЕК „Дніпроенерго” В.Клоченка на виборах був представник „Батьківщини” Вадим Шебанов, який попередньо перемагав регіонала на 95 голосів виборців.

Як повідомив УНІАН керівник фракції „Батьківщина” в Дніпропетровській міськраді Максим Курячий, після голосування бюлетені з дільниць були доставлені до міськтервиборчкому і закриті в окремому приміщенні.

„Після скарги кандидата від ПР тервиборчком вирішив перерахувати голоси на 4 виборчих дільницях, де перемагав наш представник. Після перерахунку було виявлено 152 зіпсовані бюлетені – з двома помітками навпроти кандидатів. Зазначу, що в приміщенні, де деякий час зберігалися бюлетені, є три входи”, - заявив М.Курячий.

За його словами, В. Шебанов звернеться до правоохоронних органів та суду із заявою про фальсифікацію виборів.

Зы свого боку представник ВО „Свобода” Андрій Денисенко, який балотувався по округу №2 до облради, і набрав близько 30% голосів, заявив УНІАН, що „3 березня в Дніпропетровську відбулися масові фальсифікації виборів”. Зокрема, за його словами, йдеться про „голосування на закритих виборчих дільницях, де було застосовано адмінресурс, та масове вкидання бюлетенів”.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня на Дніпропетровщині відбулись довибори (проміжні вибори) в одномандатних мажоритарних округах №№ 2,4, 23, 26, 32,63 в Дніпропетровську обласну раду та в окрузі №21 в Дніпропетровську міську раду. Довибори призначено в зв’язку з обранням до Верховної Ради депутатів облради та Дніпропетровської міськради та загибеллю депутата обласної ради у окрузі №63.

На місце депутата Дніпропетровської міськради в окрузі №21 претендувало 14 кандидатів. За інформацією Дніпропетровської обласної ради, на проміжні вибори з обласного бюджету виділено 5,2 млн грн.

Кількісний склад Дніпропетровської облради – 140 депутатів, Дніпропетровської міськради – 120. Абсолютну більшість в обох радах має Партія регіонів.