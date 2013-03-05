Тюремники: Тимошенко відвернулась до стіни і не підписує документи

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДптСУ, вчора Ю.Тимошенко написала заяву, в якій, зокрема, вказувала на свої наміри брати сьогодні участь у судовому засіданні.

У зв’язку з цим керівництвом колонії були підготовлені та подані відповідні документи для організації етапування засудженої до Київського районного суду Харкова.

Зранку на території ЦКБ «Укрзалізниці» вже були готові усі необхідні автомобілі та конвой.

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Начальник колонії Ігор Колпащіков повідомив засуджену Ю.Тимошенко про готовність і транспорту, і пенітенціарної служби для доставки її до суду.

Однак Ю.Тимошенко у відповідь «просто відвернулася до стіни від співробітників пенітенціарної служби і відмовилася підписувати будь-які документи, зокрема, акт про її згоду або ж незгоду бути етапованою», зауважили у ДПтСУ.